Тюменские пожарные за неделю спасли 15 человек

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрирован 61 техногенный пожар, спасено 15 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
Одним из спасенных оказался 58-летний тюменец, во время пожара в квартире отравился угарным газом и потерял сознание. Пожар случился вечером 28 августа в одноэтажном двухквартирном доме на лице Береговой в Тюмени, задыхающегося мужчину, который начал терять сознание, вынес из дома на руках помощник начальника караула 40-й пожарно-спасательной части старший прапорщик внутренней службы Александр Нагибин.
Помимо тушения пожаров, за неделю пожарно-спасательные подразделения 58 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 29 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru