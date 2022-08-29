Тюменские пожарные за неделю спасли 15 человек

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрирован 61 техногенный пожар, спасено 15 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.

Одним из спасенных оказался 58-летний тюменец, во время пожара в квартире отравился угарным газом и потерял сознание. Пожар случился вечером 28 августа в одноэтажном двухквартирном доме на лице Береговой в Тюмени, задыхающегося мужчину, который начал терять сознание, вынес из дома на руках помощник начальника караула 40-й пожарно-спасательной части старший прапорщик внутренней службы Александр Нагибин.

Помимо тушения пожаров, за неделю пожарно-спасательные подразделения 58 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 29 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.