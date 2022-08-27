Три девушки на жд станции Вагай избили мужчину, в деле разбираются следователи и прокуратура

В Омутинском районе три несовершеннолетние девушки подозреваются в умышленном причинении тяжкого здоровья односельчанину. Мужчина в больнице, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.

По версии следствия, девочки 2005, 2006 и 2007 гг. р вечером 20 августа находились в здании вокзала ст. Вагай, из-за возникшего конфликта с местным жителем 1986 г.р. они его избили, нанося удары руками и ногами по голове и телу, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход и результаты расследования дела взяла на контроль областная прокуратура, прокурору Омутинского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе дать оценку действиям (бездействию) родителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

О происшествии первыми сообщили Telegram-каналы и соцсети, в постах отмечается, что мужчину не только избили, но и изнасиловали, а также что он умер. Источники в силовых структурах эту информацию нашему изданию не подтвердили.