ТОСЭР ликвидировала последствия условного столкновения фуры, бензовоза и автобуса на федеральной трассе

Спасатели Тюменского ПСО ГКУ ТО "ТОСЭР" приняли участие в масштабных командно-штабных учениях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Организаторами командно-штабных учений выступило Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" (ФКУ "Уралуправдор").

В этом году, 24 августа, прошли масштабные учения на федеральной дороге Екатеринбург – Тюмень.

По легенде, на трассе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с фурой, бензовозом и автобусом, при этом люди получили разные травмы. От удара автомобильное топливо разлилось по дороге и загорелось, появилась угроза взрыва.

К учениям были привлечены все экстренные службы регионов: полиция, медицина катастроф, МЧС, спасатели Уральского ПСО, спасатели-волонтеры и спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

На спасателей ГКУ ТО "ТОСЭР" были возложены задачи по сбору и временному хранению горюче-смазочных материалов при ликвидации дорожно-транспортного происшествия.

По прибытии на место, спасатели, применив средства индивидуальной защиты, приступили к развертыванию комплекса ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов). Применив скиммеры, вакуумные установки и средства сбора и перекачки нефти и (или) нефтепродуктов с твердой поверхности, спасатели удалили горючую жидкость с проезжей части, тем самым устранить угрозу последующего возгорания.

Поставленные перед спасателями задачи выполнены в полном объеме. Цели командно-штабных учениях достигнуты. ГКУ ТО "Тюменская областная служба экстренного реагирования"