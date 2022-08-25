Тюменские пожарные потушили загоревшийся автомобиль

Сегодня ночью в Тюмени огнеборцы потушили автомобиль ВАЗ-2115 во дворе многоквартирного дома на ул. Жигулевской.

Вызов на диспетчерский пульт пожарной охраны поступил в первом часу ночи.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 14 прибыли на место происшествия уже через пять минут, пламенем был охвачен весь салон автомобиля. Пожарным удалось не допустить распространение огня на припаркованные рядом транспортные средства - пожар был оперативно ликвидирован.

На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Жильцы дома поблагодарили сотрудников пожарной охраны за оперативное прибытие и спасение их автомобилей, находившихся в непосредственной близости от пожара.