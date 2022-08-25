В овраге Тобольска нашли тело мужчины, следователи проводят проверку

В Тобольске в овраге на улице Вершина 23 августа обнаружили труп мужчины без следов насильственной смерти на теле, проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.

По данным СМИ, личность погибшего не установлена, тело пролежало некоторое время в овраге, останки достали сотрудники ТОСЭР.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУСК.