В овраге Тобольска нашли тело мужчины, следователи проводят проверку

10:36 25 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тобольске в овраге на улице Вершина 23 августа обнаружили труп мужчины без следов насильственной смерти на теле, проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.

По данным СМИ, личность погибшего не установлена, тело пролежало некоторое время в овраге, останки достали сотрудники ТОСЭР. 

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУСК.

Теги: СКР , следствие , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022