В Тюмени выявили виновника свалки в лесу, ему грозит от 15 до 30 тыс рублей штрафа

Сотрудники ГКУ ТО "Тюменьлес" 22 августа при патрулировании лесов совместно с представителем прокуратуры Тюменского района выявили несанкционированную свалку в лесу у поселка Богандинского, а позднее и того, кто эту свалку устроил.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, согласно которым нарушителю грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, виновника обяжут устранить допущенное нарушение.