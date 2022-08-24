В Тюмени арестовали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Ленинский районный суд на два месяца отправил в СИЗО 22-летнего Александра Каргина по делу обвиняется о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как стало известно из материалов обвинения, 19 августа 2022 года Каргин вступил в сговор с неустановленным лицом. Его сообщник звонил на стационарные телефоны пожилых жителей Тюмени и сообщал им ложные сведения, о том, что родственник абонента стал участником ДТП и с целью не привлечения его к уголовной ответственности, необходимо выплатить денежную компенсацию. В случае согласия абонента возместить материальный ущерб, сообщал об этом Каргину, указывая сумму "вознаграждения" и адрес местонахождения абонента.

Таким образом, Каргин путем обмана похитил 100 000 рублей у пенсионерки.

По решению суда Александр Каргин будет находиться под стражей по 18 октября 2022 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.