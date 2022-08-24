Жителя Абатска отправили на два года в тюрьму за поджог автомобиля знакомой

Абатский райсуд признал Константина Магафурова виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и отправил на 2 года в исправительную колонию строгого режима.

Установлено, что пьяный Магафуров во дворе дома по улице Молодёжной в Абатском из-за личных неприязненных отношений к своей знакомой поджег ее автомобиль "Мазда CX-5", предварительно облив легковоспламеняющейся жидкостью капот и лобовое стекло.

Возгорание было обнаружено и локализовано, но из-за того, что он создал угрозу уничтожения автомобиля стоимостью более 1,5 млн рублей, причинен имущественный и моральный на общую сумму более 210 тыс рублей, завели уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в содеянном признал, раскаялся, заявленный гражданский иск признал в полном объеме. Срок назначен с учетом данных о личности подсудимого, наличия в его действиях рецидива преступлений. Также суд взыскал с мужчины материальный ущерб 160 474 рублей и компенсацию морального вреда 50 000 рублей.