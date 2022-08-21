В Тюмени машина задавила насмерть своего водителя

36-летний тюменец погиб под колесами своего "Ниссана", когда пытался помочь другу выехать из грязи.
Трагедия случилась вечером в субботу на улице Г. Тукая. Мужчина приехал, чтобы помочь своему другу вытащить автомобиль из грязи
""Ниссан" без водителя покатился вниз, мужчина попытался его остановить, но его зажало под машиной. В результате "Ниссан" съехал в реку, водитель скончался на месте инцидента Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщает пресс-служба ГИБДД.
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