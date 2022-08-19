В Тюмени уничтожат более 24 тысяч пачек сигарет

Суд Тюмени приговорил местного жителя к штрафу в 400 тысяч рублей за незаконный оборот табачных изделий, изъятый товар решено уничтожить.

Установлено, что 56-летний тюменец в декабре 2021 года приобрел с целью хранения и дальнейшей продажи более 24 тысяч пачек контрафактных сигарет на более чем 2,8 млн рублей. Но бизнес не пошел: торговца задержали, товар из торговых павильонов, со складов, из автомобиля изъяли и завели дело по п. "б" ч.6 ст.171.1 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил, отмечают в облпрокуратуре.