Несколько фирм в Тюмени обвиняют в махинациях с льготными перевозками пассажиров

Фото - объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Несколько тюменских фирм-перевозчиков обвиняются в махинациях субсидиями на перевозках льготных пассажиров, сегодня суд Тюмени рассматривает ходатайства о избрании меры пресечения 8 фигурантам по делу.

Уголовные дела заведены по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

"По версии следствия, с 15 декабря 2020 года по 15 августа 2022 года неустановленные лица в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и перевозчиками ООО "Тюменьавтолайн", ООО "Каровна-Авто", ИП Шулепов, умышленно подавали ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров- льготников в автоматизированную систему оплаты проезда и получали соответствующие субсидии. Таким образом из муниципального бюджета похищен 1 000 000 рублей", — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Центральный районный суд Тюмени сегодня поступило 8 материалов по определению меры пресечения в отношении обвиняемых по этому резонансному уголовному делу.

По решению суда под домашним арестом по 14 октября будет находиться Руслан Тилимбаев, работающих механиком у предпринимателя Шулепова. На этот же срок, но в СИЗО отправились директор ООО "Победа", владелец нескольких автобусов Родион Шарипов, кондуктор Ольга Воробьева, водители маршрутных такси Фаррух Гафуров, Иван Хапилин (не указаны места работы).

Оставшимся трем суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 14 октября. Им запрещено общаться с фигурантами дела, пользоваться Интернетом и сотовым телефоном, появляться в общественных местах и покидать свое жилье с 22:00 до 6:00. В тройку входит парикмахер Ольга Ермакова, которая каталась на автобусах по транспортным картам, переданным ей незаконно Шариповым, и "делала выручку" на определенных маршрутах. а также индивидуальные предприниматели, собственники автобусов Елена Антипина и Александр Шулепов.