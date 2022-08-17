Жителю Тюмени придется оплатить штраф за запуск квадрокоптера

12:35 17 августа 2022
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Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения воздушного законодательства при осуществлении полетов беспилотным воздушным судном.

В нарушение Воздушного кодекса РФ в июне 2022 года житель г. Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат в районе коттеджного поселка Альпийская долина с целью проверки работоспособности беспилотного воздушного судна.

Прокурором в отношении владельца квадрокоптера возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела, виновный оштрафован на сумму 30 тыс. рублей.

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