Жителю Тюмени придется оплатить штраф за запуск квадрокоптера

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения воздушного законодательства при осуществлении полетов беспилотным воздушным судном.

В нарушение Воздушного кодекса РФ в июне 2022 года житель г. Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат в районе коттеджного поселка Альпийская долина с целью проверки работоспособности беспилотного воздушного судна.

Прокурором в отношении владельца квадрокоптера возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела, виновный оштрафован на сумму 30 тыс. рублей.