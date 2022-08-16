Суд Тюмени отправил силовика в СИЗО за посредничество во взятке

Ленинский районный суд Тюмени принял решение об аресте до 9 октября замначальника ОБОП управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, он является посредником в передаче 20 млн рублей взятки должностному лицу ФСН, чтобы УФНС России по Тюменской области в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий Тюмени снизило сумму налоговых доначислений до уровня, который позволяет руководителю коммерческой фирмы избежать уголовного преследования и т.д.

Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтверждается совокупностью доказательств, собранных сотрудниками РУФСБ совместно с УМВД России по Тюменской области. А именно, показаниями свидетелей, обвиняемого и подозреваемых в даче взятки, другими материалами по делу, отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы ТО.

Уголовное дело заведено по ч.4 ст.291.1 УК РФ, максимальное наказание - от 7 до 12 лет тюрьмы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

"Руководством УМВД России по Тюменской области по факту возможной причастности к совершению противоправного деяния сотрудника уголовного розыска областного главка назначено проведение служебной проверки. В ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - следует из официального комментария пресс-службы УМВД России по Тюменской области.