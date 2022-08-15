Трасса Ялуторовск - Ярково оказалась перекрытой после столкновения грузовика и легкового авто

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Автодорога Ялуторовск - Ярково перекрыта на 52-м километре перекрыта в обе стороны, причиной стало столкновение грузовика и легкового авто, после которого на дорогу упали бетонные блоки и повредили еще один автомобиль, сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за грузовика, который перевозил бетонные блоки и выехал на встречную полосу, после столкновения оба автомобиля загорелись. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, их личности не установлены, ранен водитель грузового автомобиля. Выпавшие из грузовика бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо легковой автомобиль.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.