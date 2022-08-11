Участника банды рэкетиров в Тюмени приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима

Тюменский областной суд отправил 32-летнего Рустама Дусанова (Рустам Татарин, как он себя называет) на 8 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. В суде было доказано его участие в преступном сообществе, бандитизме, вымогательстве и незаконное хранение гранаты.

Досудебное соглашение о сотрудничестве Дусанов заключил добровольно и при участии своего защитника, дело рассматривалось в облсуде в особом порядке, в судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и признал вину. В суде Рустам подтвердил, что с января 2019 года по июль 2020 года в Тюмени было сформировано преступное сообщество, а также его структурные подразделения, в состав группировки мужчины вступили и участвовали в его деятельности добровольно (члены банды установлены). Банда вымогала деньги и имущество у жителей Тюменской области, проституток и их покровителей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Как выяснили в суде, в группах были четкие алгоритмы "работы". У каждого члена банды - своя задача по выполнению тех или иных поручений. Все участники конспирировались: созванивались с разных номеров. Как правило, многие имели разные сим-карты. А еще преступники в целях конспирации встречались со своими жертвами в людных местах. Их общение с потерпевшими, с которых они требовали деньги, проходило в машинах или кафе (В материалах дела фигурируют кафе на ул. Малыгина и на ул. Федюнинского. Также есть данные о встречах на территориях у жилых домов на Широтной и на улице 50 лет Октября в Тюмени).

Задержали Рустама Дусанова ночью 18 ноября 2020 года, на автомобиле "Тойота-хай-люкс", на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова Щедрина в Тюмени. В ходе личного досмотра у него изъяли ручную боевую гранату, которую он носил и возил с собой с 2017 года.

Отмечается, что в суде ведётся судебное следствие по уголовному делу преступной группировки, в которой был задействован Дусанов. На скамье подсудимых предполагаемый криминальный авторитет Сергей Патрушев и его подчинённые, которых задержали после жалоб девушек легкого поведения.