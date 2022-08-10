В водоемах Тюменской области за лето утонули 35 человек

С начала 2022 года в Тюменской области произошло 33 происшествия на водных объектах, утонуло 35 человек, в том числе 7 детей, сообщает ГИМС и напоминает, что к трагическим последствиям приводит пренебрежение правилами безопасного поведения при купании и во время отдыха у воды.
Для предотвращения несчастных случаев и предупреждения гибели на водоемах нашего региона инспекторы Центра ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. Очередную беседу с отдыхающими сотрудники ГИМС провели на берегах Туры в Тюмени.
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