Суд оштрафовал жителя Ялуторовска за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей

Ялуторовский райсуд привлек к административной ответственности Михаила К. за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 000 рублей, собщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Суд установил, что 19 апреля 2022 года мужчина в Ялуторовске разместил в соцсети "ВКонтакте" посты, содержащие дискредитирующие сведения про Вооруженные Силы РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины.



В судебное заседание Михаил не явился. Дело рассмотрено в его отсутствие. отметили в пресс-службе.