Экс-сотрудницу Роспотребнадзора оштрафовали на 325 тысяч рублей за служебный подлог

Ялуторовский районный суд признал бывшую сотрудницу Роспотребнадзора виновной в служебном подлоге, назначил ей 325 тысяч рублей штрафа и на два с половиной года запретил занимать должности в госорганах, сообщает объедиенная пресс-служба судебной системы ТО.

44-летняя женщина работала ведущим специалистом — экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Заводоуковском, Упоровском и Юргинском районах. В ее обязанности входило проведение проверок соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Чтобы получить премию, она искусственно завысила показатели своей работы. 19 января 2021 года женщина предложила одному из ИП в ялуторовском ТЦ "Пятница", который временно не работал, незаконную сделку. Без выезда в его торговый павильон для проверки она на типовом бланке изготовила фальшивый акт санэпидобследования, указав там о якобы имеющихся нарушениях. Ялуторовский райсуд на основании предъявленных документов на неделю приостановил деятельность ИП, он понес убытки и обратился в правоохранительные органы.