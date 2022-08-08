Бывший замначальника УФСИН по Тюменской области признался во взятках

Завершено расследование дела о взятках в отношении бывшего заместителя начальника Управления Федеральной Службы исполнения наказания по Тюменской области, обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, суд рассмотрит дело по существу, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый получал взятки от представителя коммерческих организаций за содействие в заключении госконтрактов с одним из исправительных учреждений Тюмени по заведомо завышенным ценам, обеспечивая приемку и своевременное перечисление на расчетные счета коммерческих организаций оплаты. Преступление раскрыто при участии сотрудников региональных управлений СК, ФСБ, ОСБ УФСИН России.

Обвиняемый находится под домашним арестом. По делу допрошено более 100 лиц, на имущество обвиняемого наложен арест, изъята и исследована документация, подтверждающая факт совершения указанного преступления. В ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.