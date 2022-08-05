Укушенная бездомной собакой девочка может получить 40 тыс рублей

12:32 05 августа 2022
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Суд по иску прокуратуры решил взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района в пользу пострадавшей от бездомной собаки девочки 40 тыс рублей за травму.

Отмечается, что собака напала на девочку 2014 года рождения 3 апреля 2022 года в п. Винзили вблизи ее дома. К ребенку подошла бездомная собака, которая стала лаять, а затем, подпрыгнув, укусила за кисть руки. В результате несовершеннолетней причинены травмы в виде множественных ушибов правого предплечья, а также укушенная ссадина правой кисти.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру  Тюменского района, та в свою очередь направила иск в суд, который, рассмотрев дело, взыскал с Управления ЖКХ администрации Тюменского района  в пользу несовершеннолетней в лице ее законного представителя 40 тыс рублей в счет возмещения морального  вреда.

 Решение суда не вступило в законную силу.

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