Укушенная бездомной собакой девочка может получить 40 тыс рублей

Суд по иску прокуратуры решил взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района в пользу пострадавшей от бездомной собаки девочки 40 тыс рублей за травму.

Отмечается, что собака напала на девочку 2014 года рождения 3 апреля 2022 года в п. Винзили вблизи ее дома. К ребенку подошла бездомная собака, которая стала лаять, а затем, подпрыгнув, укусила за кисть руки. В результате несовершеннолетней причинены травмы в виде множественных ушибов правого предплечья, а также укушенная ссадина правой кисти.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру Тюменского района, та в свою очередь направила иск в суд, который, рассмотрев дело, взыскал с Управления ЖКХ администрации Тюменского района в пользу несовершеннолетней в лице ее законного представителя 40 тыс рублей в счет возмещения морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.