Летевших из Сочи тюменцев в Рощино встретила полиция

Ночью 5 августа транспортным полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка в аэропорту "Рощино", поступило сообщение о том, что к прибывающему самолету рейсом "Сочи – Рощино (Тюмень)" требуется наряд полиции.

По прибытию самолета транспортные полицейские установили женщину и мужчину, которые во время полета распивали алкогольные напитки на борту воздушного судна и мешали другим пассажирам.

35-летние тюменцы были доставлены в дежурную часть Линейного отдела в аэропорту "Рощино" и привлечены к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах", сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.