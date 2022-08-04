Молодая парочка организовала в Тюмени наркомаркет

Полиция пресекла деятельность наркомаркета, организованного 23-летним уроженцем Кургана и 25-летней жительницей Тюмени, подозреваемые задержаны сообщает МВД Медиа.

"Установлено, что ранее судимая девушка занималась администрированием, а молодой человек раскладывал закладки. По версии полиции, подельниками готовилось к реализации в Тюмени порядка тысячи разовых доз мефедрона. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников, а также в оборудованных сообщниками тайниках обнаружено и изъято почти 150 граммов мефедрона, более 90 граммов гашиша, весы и упаковочные материалы", -с ледует из сообщения пресс-службп МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.