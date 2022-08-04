Суд в Тюмени приговорил участников террористической ячейки к длительным срокам заключения

Сегодня в Тюмени во время выездной сессии Центрального окружного военного суда оглашен приговор 10 участникам террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ).

Участников группировки оперативники РУФСБ по Тюменской области задержали в ноябре 2019 года. Во время обыска у обвиняемых были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, гаджеты, диски и флеш-карты, используемые для противоправной деятельности. В числе подсудимых Марат Сайбаталов, осуждённый за создание террористической организации еще в 2005 году к шести годам лишения свободы, но оправданный Европейским судом по правам человека.

"Группировка вела целенаправленную работу по формированию материально-технического и финансового обеспечения организации, признанной в Российской Федерации террористической. Ее лидеры распространяли среди жителей Тюмени и Тюменской области террористическую идеологию, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды новых членов из местных мусульман. Подсудимые занимались антиконституционной деятельностью, направленной на свержение насильственным путем действующей власти, основанной на доктрине создания так называемого "всемирного халифата" и разрушении институтов светского общества", - сообщает объеденная пресс-служба судебной системы ТО.

Центральный окружной военный суд приговорил двух обвиняемых по ч.1 ст.205.5 УК РФ, остальных по ч.2 ст.205.5 УК РФ к длительным срокам заключений от 11 до 18 лет. Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Суд лишил двух участников запрещённой организации военного и специального звания.

В срок отбывания наказания всем осужденным зачтено время задержания и содержания под стражей, из расчета 1 день - за 1 день.

"Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в Апелляционном военном суде через Центральный окружной суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а каждым из осуждённых в тот же срок со дня вручения им копий приговора", - отметили в облсуде.