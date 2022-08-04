Кладовщик в Тюмени продавал через Авито ворованные моторные масла

Бывший кладовщик ООО "Русойл" осужден к 3 годам лишения свободы за присвоение более 3,3 млн рублей, вынесенные со склада моторные масла Shell и различные смазочные материалы он продавал на сайте "АВИТО", а деньги присваивал.



Подворовывал кладовщик с 2018 по 2021 год, суд признал его виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и приговорил его к 3 годам колонии общего режима, наложив на имущество арест. Также самим осужденным в добровольном порядке частично возмещен материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.