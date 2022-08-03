25 сотрудников Тюменской авиабазы направлены в Югру для тушения пожара в заповеднике

Сегодня утром 25 сотрудников ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" прибыли в г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для тушения лесного пожара в Государственном заповеднике "Малая Сосьва".

Помощь в соседний регион направлена в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории заповедника.

Заповедник находится в административных границах Советского и Березовского районов ХМАО - Югры Тюменской области. Площадь заповедника составляет 224 270 га.

Это территория, где под особой охраной находится дикая первозданная природа.

Заповедник "Малая Сосьва" относится к ведению Министерства природных ресурсов и экологии России. Его земли, воды, недра, воздушное пространство, животный и растительный мир полностью изъяты из хозяйственного использования.