Прокуратура передала в суд еще 4 дела об отравлении метанолом в Тюмени

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовные дела об отравлении 20 жителей Тюмени суррогатным алкоголем - обвинительные заключения по 4 уголовным делам утверждены в отношении 6 жителей областного центра.

Они обвиняются в сбыте суррогата группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц), а трое из них еще и в приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

"Обвиняемые являлись основными фигурантами по организации и распространению контрафактной алкогольной продукции на территории г. Тюмени и Тюменской области, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения по ГОСТу, что представляло опасность для жизни и здоровья людей. После употребления ядовитой алкогольной продукции в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть 20 граждан", - сообщает прокуратура.

Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный районные суды г. Тюмени для рассмотрения по существу.

В целом по делу в нале года было арестовано 14 человек, рем уже вынесли приговоры, в отношении 5 продавцов и 3 поставщиков нелегального алкоголя на территории Тюменской области, употребление которого повлекло смерть граждан, уголовные дела находятся в суде на рассмотрении.