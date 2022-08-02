Полицейские Югры завели дело на подозреваемых в убийстве медвежонка

В ХМАО – Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на федеральной трассе вблизи поселка Салым, сообщает МВД Медиа.
В подозреваемых три жителя Нефтеюганского района. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ. Изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль", сообщает пресс-служба МВД РФ.
Сообщение о том, что "живодёры расстреляли медведя на глазах у водителя, который буквально за минуту до этого хотел накормить животное". было размещено в соцсетях, очевидцы утверждали, что браконьеры загрузили тушу медведя в багажник и увезли.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru