Полицейские Югры завели дело на подозреваемых в убийстве медвежонка

В ХМАО – Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на федеральной трассе вблизи поселка Салым, сообщает МВД Медиа.

В подозреваемых три жителя Нефтеюганского района. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ. Изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль", сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сообщение о том, что "живодёры расстреляли медведя на глазах у водителя, который буквально за минуту до этого хотел накормить животное". было размещено в соцсетях, очевидцы утверждали, что браконьеры загрузили тушу медведя в багажник и увезли.