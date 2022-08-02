Двое жителей Московской области пострадали в ДТП на тюменской трассе

ДТП с летальным исходом произошло сегодня в восьмом часу утра на 563 километре федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе, сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль "Ниссан Тиида", водитель которого заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Хино". В легковом автомобиле ехали отец с сыном, жители Московской области.

В результате ДТП 21-летний молодой человек - пассажир "Ниссана" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель "Ниссана", мужчина 1952 года рождения госпитализирован в больницу.