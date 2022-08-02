Тюменцы перевели мошенникам за неделю 18,8 млн рублей

За неделю с 25 по 31 июля 2022 года) от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 98 жителей Тюменской области, сумма похищенных денежных средств превысила 18,8 млн рублей. Неделей ранее на уловки преступников попались 75 человек, которые потеряли около 17 млн рублей.

По данным прокуратуры, мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

☑️Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков, правоохранительных органов;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- родственниками, знакомыми.

☑️В ходе телефонного разговора мошенники сообщали:

- произошло несанкционированное снятие денежных средств;

- оформлен кредит;

- заблокирован банковский счет;

- взломан личный кабинет;

- родственник попал в ДТП;

- обещали высокий доход.

☑️Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 1,4 млн рублей.

К примеру, мошенник, позвонив на стационарный номер телефона и представившись следователем МВД России, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности внучки за совершенное ДТП, похитил 200 тыс рублей у пенсионера, которые он передал неизвестному в подъезде своего дома.