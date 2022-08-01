Работница хлебокомбината погибла в Тюмени

Женщина упала в тестомесительную машину при очистке ее внутренней поверхности и скончалась от полученных травм, заведено уголовное дело.

По данным следствия, 30 июля около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве, в связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину, из-за полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом по Калининскому АО г. Тюмень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ

(нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).