Прокуратура Тюменской области подвела итоги работы за первое полугодие 2022 года

28 июля 2022 года под председательством прокурора Тюменской области Владислава Московских состоялось заседание коллегии прокуратуры об итогах работы в первом полугодии 2022 года и задачах по повышению эффективности прокурорского надзора и обеспечению законности.

Отмечено, что тюменские прокуроры в первом полугодии 2022 года пресекли 17244 нарушения законов. Для их устранения внесли 2 639 протестов, 3891 представление, в суды направили 3137 исков, объявили 1 076 предостережений.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 3 432 лица, к административной – 1224.

По материалам прокуратуры возбуждено 146 уголовных дел.

В результате последовательной работы по защите прав граждан в сфере оплаты труда погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 31 млн рублей.

Проведенными проверками вскрыты нарушения закона в сфере охраны труда.

Вопрос профилактики производственного травматизма остается крайне актуальным для региона и работа в данной сфере будет продолжена.

Прокурорами пристальное внимание уделялось соблюдению законодательства в жилищно-коммунальной сфере, выявлено почти 1500 нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 300 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.

На особом контроле прокуратуры области остаются вопросы газификации региона.

В регионе имеются 4 объекта долевого строительства жилья, по которым перенесены сроки ввода в эксплуатацию. Контроль за строительством каждого такого многоквартирного дома будет продолжен.

Не оставлены без внимания вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Прокурорами принимались меры по защите прав несовершеннолетних, для этого внесено более 2 тыс. актов реагирования.

Пресекались нарушения, связанные с непредоставлением семьям с детьми мер государственной поддержки, в том числе денежных выплат.

Продолжалась работа в сфере противодействия коррупции, реализации национальных проектов, защиты прав предпринимателей, охраны окружающей среды и природопользования.

Обеспечивалась координация деятельности правоохранительных органов, надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, осуществлялось поддержание государственного обвинения в судах, участие в рассмотрении судами административных, арбитражных и гражданских дел.

По итогам коллегии принято решение, в котором определены задачи органов прокуратуры Тюменской области на второе полугодие 2022 года в целях обеспечения законности и правопорядка в регионе.

В их числе обеспечение соблюдения трудовых прав граждан на своевременную оплату труда и безопасные условия труда, прав граждан на меры социальной поддержки, защита прав дольщиков, обеспечение эффективного взаимодействия органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, соблюдение прав граждан и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защита прав предпринимателей, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и ряд других.