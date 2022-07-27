В Тюмени ищут очевидцев столкновения мотоцикла и автобуса

Следователи ведут поиск свидетелей и очевидцев столкновения мотоцикла "Ямаха" и автобуса "Лиаз", которое произошло 1 июля около 19:40 на улице Дамбовской, в районе дома 24, строение 1.

В результате ДТП пострадал 28-летний мотоциклист.

Очевидцев ДТП просят обратиться в следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Малыгина, 5 или позвонить по телефонам: 794-722, 794-723, 291-176.