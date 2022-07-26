В Тюмени погибла машинист крана

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Козловой кран опрокинулся во время погрузки бетонных конструкций, находившаяся в кабине женщина погибла.

Трагедия произошла вечером 26 июля на производственной базе на улице Республики. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и в данный момент работают на месте происшествия.

"На месте работают следователи следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени и следователи-криминалисты СКР, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом, проводимое Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, поставлено на контроль прокуратуры области.