В Тюмени погибла машинист крана

20:05 26 июля 2022
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Фото https://tyumen.sledcom.ru

Козловой кран опрокинулся во время погрузки бетонных конструкций, находившаяся в кабине женщина погибла.

Трагедия произошла вечером 26 июля на производственной базе на улице Республики. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и в данный момент работают на месте происшествия. 

"На месте работают следователи следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени и следователи-криминалисты СКР, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ.  Расследование уголовного дела продолжается", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом, проводимое Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, поставлено на контроль прокуратуры области.

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