Тюменцы узнают, сколько миллионов рублей в неделю они дарят мошенникам

За минувшую неделю, с 18 по 24 июля, 75 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 17 млн рублей, самый большой куш - 4 млн рублей - им удалось снять с клиента банка, у которого якобы происходит незаконное списание денег со счета.
Такую статистику опубликовала сегодня областная прокуратура, в пресс-службе ведомства нашему изданию пояснили, что намерены такую информации сообщать еженедельно.
Для того, чтобы поймать жертву на крючок, мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков, правоохранительных органов;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками, знакомыми.
При телефонном разговоре мошенники сообщали:
- о несанкционированном снятии денег;
- оформлении кредита;
- блокировке банковского счета;
- взломе личного кабинета;
- что родственник попал в ДТП;
- обещали высокий доход.
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