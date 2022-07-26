Тюменцы узнают, сколько миллионов рублей в неделю они дарят мошенникам

За минувшую неделю, с 18 по 24 июля, 75 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 17 млн рублей, самый большой куш - 4 млн рублей - им удалось снять с клиента банка, у которого якобы происходит незаконное списание денег со счета.

Такую статистику опубликовала сегодня областная прокуратура, в пресс-службе ведомства нашему изданию пояснили, что намерены такую информации сообщать еженедельно.

Для того, чтобы поймать жертву на крючок, мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков, правоохранительных органов;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- родственниками, знакомыми.

При телефонном разговоре мошенники сообщали:

- о несанкционированном снятии денег;

- оформлении кредита;

- блокировке банковского счета;

- взломе личного кабинета;

- что родственник попал в ДТП;

- обещали высокий доход.