Тюменскую опекуншу отправили в колонию на 5 лет за кражу денег у подопечных

Тюменский районный суд приговорил 41-летнюю жительницу деревни Ушакова к 5 годам колонии общего режима. признав ее виновной в краже денег со счетов четырех опекаемых и истязании одной из них, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Женщина оформила опеку над пятью недееспособными из психоневрологического диспансера 1997,1998, 1994 и 1999 годов рождения, а затем с апреля 2018 года по январь 2021 года снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, построила на них дом, но на детей его не оформила. По данным прокуратуры, общая сумма украденных денег превысила 5 млн рулей.

Суд также удовлетворил гражданский иск одного из опекаемых (имущественный вред) на сумму более 260 тыс. рублей, остальная сумма причиненного имущественного ущерба взыскана с Сергеевой в порядке гражданского судопроизводства по искам опекаемых. Не только сумма ущерба, но и пени, неустойка.

Женщина освобождена от исполнения обязанностей опекуна. Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате СК России, сообщили в местном СУСК.