СК проверяет информацию СМИ о попытке двух человек увезти мальчика

В Тюмени следственными органами проводится проверка по сообщению СМИ о том, что в Тюмени в районе МЖК двое неизвестных на автомобиле пытались увезти 11-летнего мальчика. Ребенок сумел уйти от преследователей, обратившись за помощью к взрослым.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. Организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУСК региона.