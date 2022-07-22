СК проверяет информацию СМИ о попытке двух человек увезти мальчика

12:35 22 июля 2022
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В Тюмени следственными органами проводится проверка по  сообщению СМИ о том, что в Тюмени в районе МЖК двое неизвестных на автомобиле пытались увезти 11-летнего мальчика. Ребенок сумел уйти от преследователей, обратившись за помощью к взрослым.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. Организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУСК региона.

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