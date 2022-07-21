Сотрудник областной ГИББД подозревается во взятках

В Ленинском районном суде города Тюмени началось судебное заседание по определению меры пресечения в отношении начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, подозреваемого во взятках в обмен на покровительство бизнесмену, сообщает пресс-служба судебной системы ТО.

"Суд определил меру пресечения в виде замключения под стражу в отношении 40-летнего Максима Бирюкова.Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ), по фактам, связанным с деятельностью штрафстоянок г. Тюмени. По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца, до 18 сентября 2022 года", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, с января по март 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности, тем самым обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафтоянку автомобилей с целью получения предпринимателем высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы. проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Управление МВД России по Тюменской области проводит проверку по указанным следствием фактам, при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в установленном законом порядке, заявили в облполиции.