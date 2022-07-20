В Тюмени арестован сотрудник тобольской полиции, обвиняемый в избиении человека до смерти

Центральный суд Тюмени до 16 сентября арестовал 37-летнего майора юстиции, начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России "Тобольский" Ярослава Постникова по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

По версии следствия, 17 июля 2022 года около часа ночи, находясь на даче под Тюменью в СНТ "Медик", во время пьяной ссоры обвиняемый нанес множество ударов руками родственнику в голову, грудь и живот. Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице, в 7 часов утра.

Согласно УК РФ за данное преступление обвиняемому может грозить до15 лет тюрьмы.