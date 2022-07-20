Врач частной клиники в Тюмени получил с пациентов 1 млн за мнимое лечение

Калининский райсуд Тюмени по приговорил 39-летнего офтальмолога, работавшего в одной из частных клиник города, к пяти годам колонии поселения за мошенничество со средствами пациентов, сообщает облпрнокуратура.

Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник г. Тюмени пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В судебном заседании он признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.

Помимо установленного срока, суд лишил врача права заниматься профессиональной деятельностью на 2,5 года, а также взыскал с него в пользу одной из потерпевших компенсацию материального ущерба в сумме 5 тыс. рублей.