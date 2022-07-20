В аэропорту Рощино самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

09:00 20 июля 2022
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Самолет атр-72 выполняющий тренировочный полет, во вторник вечером при посадке вкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20 метров. Судно и находящиеся на борту члены экипажа не пострадали, по инциденту транспортные следователи и прокуратура проводят проверки.

"Воздушное судно ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр" выполняло учебно-тренировочный полёт с отработкой имитации отказа двигателя. После посадки в аэропорту "Рощино" около 20 часов 53 минут произошел выкат воздушного судна с взлетно-посадочной полосы на грунт. На борту находились 5 членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет", - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет был отбуксирован на стоянку. Прокуратуры Тюменской транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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