На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за смертельного ДТП

ДТП с летальным исходом произошло сегодня в четвертом часу дня на 37-м километре федеральной трассы в Тюменском районе, движение транспорта в обоих направлениях затруднено, сообщает областная ГИБДД.
По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ" 12-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Ладой Калиной". В результате ДТП 30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир "Лады Калины" получили различные травмы.
В связи с ДТП затруднено движение транспорта в обоих направлениях. На месте происшествия работают два наряда ДПС, которые регулируют движение транспорта в реверсивном порядке по обочине.
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