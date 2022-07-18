На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за смертельного ДТП

ДТП с летальным исходом произошло сегодня в четвертом часу дня на 37-м километре федеральной трассы в Тюменском районе, движение транспорта в обоих направлениях затруднено, сообщает областная ГИБДД.



По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ" 12-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Ладой Калиной". В результате ДТП 30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир "Лады Калины" получили различные травмы.

В связи с ДТП затруднено движение транспорта в обоих направлениях. На месте происшествия работают два наряда ДПС, которые регулируют движение транспорта в реверсивном порядке по обочине.