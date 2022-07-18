Суд приговорил хозяйку тюменского пансионата, где при пожаре погибли семь человек, к 6 годам тюрьмы

Тюменский районный суд признал хозяйку сгоревшего в январе 2021 года пансионата в поселке Боровский, где погибли семь постояльцев, виновной по трем статья УК РФ и приговорил к 6 годам колонии общего режима, а также выплате более 2 млн рулей по гражданскому иску, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Тюменский районный суд вынес приговор Ольге Вильямсон. Ее признали виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц (ч.1 ст. 171, ст.168, ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Трагедия разыгралась 9 января прошлого года на улице Трактовой, 61 "а" поселка Боровский. В результате пожара продуктами горения смертельно отравилось семь человек. Причиной пожара послужила оставленная без присмотра банная металлическая печь. От перекала трубы загорелся потолок, и огонь перекинулся на стены. Чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность, Вильямсон не сказала приехавшим пожарным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди, нуждающиеся в помощи.
Отмечается, что женщина с 2014 года в своем доме предоставляла услуги по уходу за лежачими престарелыми людьми и инвалидами. За семь лет она провела около 30 незаконных сделок и заработала на родственниках своих подопечных более 8 млн рублей. Самые большие суммы взносов составили 499 тысяч и 1,2 млн рублей.
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