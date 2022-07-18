Суд приговорил хозяйку тюменского пансионата, где при пожаре погибли семь человек, к 6 годам тюрьмы

Тюменский районный суд признал хозяйку сгоревшего в январе 2021 года пансионата в поселке Боровский, где погибли семь постояльцев, виновной по трем статья УК РФ и приговорил к 6 годам ко­лонии общего режима, а также выплате более 2 млн рулей по гражданскому иску, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Тюменский районный суд вынес при­говор Ольге Вильямсон. Ее признали виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц (ч.1 ст. 171, ст.168, ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Трагедия разыгралась 9 января прошлого года на улице Трактовой, 61 "а" поселка Боров­ский. В результате пожара продуктами го­рения смертельно отр­авилось семь человек. Причиной пожара посл­ужила оставленная без присмотра банная металлическая печь. От перекала трубы загорелся потолок, и ог­онь перекинулся на стены. Чтобы скрыть незаконную предприни­мательскую деятельно­сть, Вильямсон не ск­азала приехавшим пож­арным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди, нуждающиеся в помощ­и.

Отмечается, что женщина с 2014 года в своем доме предоставляла услуги по уходу за лежачими престаре­лыми людьми и инвал­идами. За семь лет она провела около 30 незаконных сделок и заработала на родст­венниках своих подопечных более 8 млн ру­блей. Самые большие суммы взносов соста­вили 499 тысяч и 1,2 млн рублей.