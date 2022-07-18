СК просит у тюменцев помощи в поисках подозреваемого в секс-преступлении

СУСК по Тюменской области расследует дело о покушении "на иные действия сексуального характера", совершенном неизвестным в отношении 20-летней тюменки в декабре 2021 года, и просит общественность помочь в поисках предполагаемого преступника.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года около 19:00 в подъезде жилого дома по улице Амурской мужчина напал на девушку и попытался совершить преступление против половой неприкосновенности.