СК просит у тюменцев помощи в поисках подозреваемого в секс-преступлении

15:21 18 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

СУСК по Тюменской области  расследует дело о покушении "на иные действия сексуального характера", совершенном неизвестным в отношении 20-летней тюменки в декабре 2021 года, и просит общественность помочь в поисках предполагаемого преступника.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года около 19:00 в подъезде жилого дома по улице Амурской мужчина напал на девушку и попытался совершить преступление против половой неприкосновенности.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022