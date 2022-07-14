В Заводоуковске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

16:39 14 июля 2022
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50-летнего жителя Упоровского района суд отправил в СИЗО до сентября, он обвиняется обвиняется в убийстве двух или более лиц (п."а" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в ночь на 7 июля 2022 года  в поселке Механизаторов Упоровского района обвиняемый был в гостях и распивал спиртное.  Во время ссоры хозяин, 1972 года рождения, стал оскорблять гостя, он вооружился ножом и нанес обидчику смертельные колото-резаные раны в шею. Спящую в соседней комнате сожительницу убитого гость тоже убил ударом ножа в шею.  

После убийства мужчина сбежал с места преступления, день пролежал в траве около поселка, потом прятался на стройках,  был задержан в результате розыскных мероприятий 12 июля.

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