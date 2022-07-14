В Заводоуковске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

50-летнего жителя Упоровского района суд отправил в СИЗО до сентября, он обвиняется обвиняется в убийстве двух или более лиц (п."а" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в ночь на 7 июля 2022 года в поселке Механизаторов Упоровского района обвиняемый был в гостях и распивал спиртное. Во время ссоры хозяин, 1972 года рождения, стал оскорблять гостя, он вооружился ножом и нанес обидчику смертельные колото-резаные раны в шею. Спящую в соседней комнате сожительницу убитого гость тоже убил ударом ножа в шею.

После убийства мужчина сбежал с места преступления, день пролежал в траве около поселка, потом прятался на стройках, был задержан в результате розыскных мероприятий 12 июля.