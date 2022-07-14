Смертельное ДТП произошло ночью в Тюмени

На улице Запольной, напротив дома 18 по улице Достоевского автомобиль "ВАЗ" 10-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Вольво S40".

В результате ДТП 18-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

25-летний водитель ВАЗа и ещё два пассажира, мужчины 20 и 25 лет, а также 23-пассажирка "Вольво" получили различные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.