Смертельное ДТП произошло ночью в Тюмени

10:01 14 июля 2022
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На улице Запольной, напротив дома 18 по улице Достоевского автомобиль "ВАЗ" 10-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Вольво S40".

В результате ДТП 18-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

 25-летний водитель ВАЗа и ещё два пассажира, мужчины 20 и 25 лет, а также 23-пассажирка "Вольво" получили различные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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