Молодой тюменец обвиняется в драке со смертельным исходом

В Тюмени молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем его смерть.

По версии следствия, вечером 10 июля обвиняемый во дворе жилого дома по Червишевскому тракту в ходе ссоры нанес 33-летнему знакомому несколько ударов руками в голову. Утром 11 июля 33-летний потерпевший в результате полученных травм скончался.

"Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя г. Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. … Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК", - сообщает СУСК.

Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.