Молодой тюменец обвиняется в драке со смертельным исходом

10:55 12 июля 2022
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В Тюмени молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем его смерть.

По версии следствия, вечером 10 июля обвиняемый во дворе жилого дома по Червишевскому тракту в ходе ссоры нанес 33-летнему знакомому несколько ударов руками в голову. Утром 11 июля 33-летний потерпевший в результате полученных травм скончался. 

"Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя г. Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. … Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК", - сообщает СУСК.

 Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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