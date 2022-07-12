Рядом с управой Восточного округа возник пожар

Пожар произошел в административном здании, расположенном рядом с управой ВАО в Тюмени.

Сегодня в Тюмени В 09:33 поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: г.Тюмень, 30 лет Победы 103. На ликвидацию пожара привлекаются более десятка единиц основной и специальной пожарной техники. Здание размерами 30х50 метров, 2-х этажное. Пожар на крыше здания - предварительная площадь пожара устанавливается. На месте пожара продолжается работа по его ликвидации.