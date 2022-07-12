В тюменских водоемах с начала лета утонули 17 человек

С 1июня 2022 года в Тюменской области на водных объектах погибло 17 человек, в том числе 5 детей, сообщает региональное ГУМЧС.

В большинстве случаев причиной трагедии является халатность взрослых, которые оставляют детей без надзора и внимания, излишняя самоуверенность в своих силах, состояние алкогольного опьянения желающих охладиться в реках и озерах, отметил руководитель Тюменского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Каплин.

По словам Каплина, несчастные случаи, что в областном центре, что в районах происходят в основном на водоемах, купание в которых не разрешено.



