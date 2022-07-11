Рассказ очевидца: как самолет Тюмень-Москва садился во время урагана

Пассажирка рейса Тюмень-Москва поделилась в социальных сетях своими эмоциями от приземления самолета во время воскресного московского урагана.

Она пишет, что после объявления командира корабля о посадке самолет вошел в зону турбулентности: "Самолёт начало резко бросать вверх, вниз, в стороны. В иллюминаторах не стало видно ничего, полная облачность. Как потом выяснилось, мы вошли в грозовой фронт, скорость ветра 23 м/сек, в Москве ветер валил деревья и срывал крыши".

По ее словам, самолёт не смог приземлиться с первого захода и ушел на второй круг: "Командир экипажа объявил, что через 15 минут мы совершим повторную посадку. Прошло 15… 30… 45 минут… Самолёт кружил над Подмосковьем. Люди волновались".

"После нашей неудачной попытки приземлиться больше ни одному самолёту не дали разрешение на посадку, в течение часа их скопилось в зонах ожидания 35… В итоге сели через час, посадка была очень мягкой.

Пассажиры успели крепко испугаться, попрощаться, уверовать, помолиться… И в панику не свалились, что ценно.

После посадки обнимали друг друга как родные, благодарили экипаж, и ещё некоторое время в аэропорту не могли расстаться", - рассказывает она.

Напомним, накануне в Москве прошла гроза с сильным шквалистым ветром и ливнем. В городе повалено много деревьев, пострадали десятки людей, два человека погибли.

Фото со страницы Елены Бородиной в ВК