В Туре у профсоюзного моста обнаружено тело мужчины, личность не установлена

Следователи Тюмени проводят доследственную проверку по факту обнаружения в реке Тура тела неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, сообщает СУСК по Тюменской области.

По данным следствия, 7 июля недалеко от береговой линии в районе Профсоюзного моста в городе Тюмени обнаружено тело человека в реке Тура. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Следователями следственного управления СКР по Тюменской области проведен осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Устанавливается личность мужчины.

Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, с целью определения точной причины его смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.